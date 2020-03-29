Близнецам улыбнется удача, а Телец получит неожиданную поддержку: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. В зависимости от того, как вам удастся выстроить свои отношения с окружающими, можно делать выводы о ваших успехах на ближайшее время. Любой ценой старайтесь избежать конфликтов и не предпринимайте решительных действий, если на карту поставлено многое — есть риск проиграть.

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что вам будут поставлены вопросы, ответы на которые заведомо не может предугадать никто. Чтобы правильно вести себя в сложившейся обстановке, полагайтесь исключительно на собственную интуицию. Весьма вероятно, что получите поддержку от людей, на которых вовсе не рассчитывали.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вы являетесь хозяином положения, поэтому можете смело действовать согласно своим понятиям, представлениям и принципам. Удача сейчас на вашей стороне, это касается и личной жизни.

РАК. Излишнее упрямство и стремление настоять на своем во что бы то ни стало вряд ли приведут к цели, которую вы перед собой поставили. Чтобы обрести уверенность в собственных силах, не стоит спешить и суетиться, главное — спокойствие.

ЛЕВ. Будьте готовы к тому, что в предстоящий период придется работать не только за себя, но и за того парня. При этом также нельзя забывать, что откладывать важное дело до лучших времен никак не получится. Будьте терпимее к своим близким.

ДЕВА. Не раздувайте из мухи слона, это качество вам никак не поможет добиться желаемого, оно способно только навредить. Окружающие настроены благосклонно по отношению к вам, вот и вы старайтесь не подвести никого из этих людей.

ВЕСЫ. Велика вероятность того, что в ближайшее время появится человек, способный сыграть важную роль в вашей судьбе. Грядущие преобразования могут испортить вам настроение, но в дальнейшем окажется, что все только к лучшему.

СКОРПИОН. На солидную прибыль могут рассчитывать те, кто готов работать не покладая рук и не считается с собственным временем и нагрузками. В отношениях с деловыми партнерами придерживайтесь выжидательной стратегии — это самый верный способ на пути к успеху.

СТРЕЛЕЦ. Важный разговор с руководством неизбежен, как бы вы ни пытались его отсрочить. Ничего не бойтесь будьте смелее, ведь от этого в значительной степени зависит ваше материальное положение. Можете рассчитывать на заманчивое предложение.

КОЗЕРОГ. Вы так долго рассчитывали на то, что инвестиции, сделанные ранее, начнут приносить прибыль, что уже потеряли всякую надежду на это. Не исключено, что в ближайшее время ситуация коренным образом изменится. Что, естественно, несказанно порадует вас.

ВОДОЛЕЙ. Желательно сохранять в секрете свои планы на будущее, чтобы никто не получил возможность воспользоваться вашими чудесными идеями в своих личных интересах. Ваши профессионализм и мастерство будут востребованы, так что настраивайтесь на работу.

РЫБЫ. Похоже, в вашей жизни наступает момент, когда стоит что-то поменять, отказавшись от устоявшихся стереотипов. Прислушайтесь к мнению людей, которым доверяете, и смело направляйтесь к заветной цели. Спокойнее реагируйте на неожиданные трудности.

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