Как правильно организовать самоизоляцию дома: советы от Ульяны Супрун

Общество и люди

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, можно ли заразиться коронавирусом от животных, дала советы людям, которых отправили на карантин в связи с COVID-19, а также тем, кто живет в одной квартире с заразившимися или же ожидающими результаты тестов.

Напомнив о таких мерах безопасности, как личная гигиена, влажная уборка и проветривание помещений, Ульяна Супрун отметила, что заболевший должен находится в отдельном помещении, а для контактов с ним необходимо «назначить» одного из членов семьи, который не входит в группу риска. К ней, в частности, относятся люди в возрасте.

«Если дома есть еще кто-то, кто не ухаживает за больным, важно сохранять дистанцию в 2 метра, не находиться в одном помещении, избегать любого контакта. Все домашние должны соблюдать надлежащую гигиену рук, а также кашля и чихания, не касаться глаз, носа или рта, не помыв перед этим тщательно руки», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в соцсетях. По ее словам, человек на карантине должен быть в маске, когда к нему приходит ухаживающий за ним член семьи.

Что же касается питания, то человек на самоизоляции должен есть в своей комнате. Еду ему рекомендуют оставлять у двери, а потом забирать грязную посуду. Кстати, для заболевшего рекомендуют выделить отдельный комплект посуды — ни в коем случае нельзя обмениваться пищей или напитками и пить из общих чашек.

Аналогичные рекомендации касаются и туалетной бумаги, полотенца и гигиенических принадежностей, которые лучше хранить в комнате человека на самоизоляции, чтобы избежать путаницы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, как хранить крупы, запасы которых всегда делают украинцы в ожидании тяжелых времен, а также посоветовала, как лучше готовить каши.

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