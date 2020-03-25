- 10:01 У одноклубника Малиновского и пяти футболистов «Портсмута» выявлен коронавирус
- 09:59 Кремль манипулирует пандемией коронавируса: ЕС предостерегли от снятия санкций с России
- 09:56 Моем руки, держим дистанцию, поддерживаем иммунитет: как украинцы борются с коронавирусом
- 09:55 Первый случай коронавируса в Тернополе: заболевший оказался врачом-стоматологом
- 09:52 София Ротару потеряла близкого человека
- 09:39 Пожар тушили водой из Днепра: в столичном Гидропарке сгорело кафе
- 09:38 В Италии ввели штрафы до 3000 евро за несоблюдение карантина: нарушителей выявляют с вертолетов
- 09:31 Минимум полгода абсолютного застоя: как карантин и коронавирус ударили по шоу-бизнесу
- 09:30 Наша жизнь изменится
- 09:28 Доллар и евро пошли вниз после затяжного роста: сколько стоит валюта 25 марта
- 09:12 Как правильно организовать самоизоляцию дома: советы от Ульяны Супрун
- 09:09 Мощное землетрясение в России: видео страшного происшествия попали в сеть
Как правильно организовать самоизоляцию дома: советы от Ульяны Супрун
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, можно ли заразиться коронавирусом от животных, дала советы людям, которых отправили на карантин в связи с COVID-19, а также тем, кто живет в одной квартире с заразившимися или же ожидающими результаты тестов.
Напомнив о таких мерах безопасности, как личная гигиена, влажная уборка и проветривание помещений, Ульяна Супрун отметила, что заболевший должен находится в отдельном помещении, а для контактов с ним необходимо «назначить» одного из членов семьи, который не входит в группу риска. К ней, в частности, относятся люди в возрасте.
«Если дома есть еще кто-то, кто не ухаживает за больным, важно сохранять дистанцию в 2 метра, не находиться в одном помещении, избегать любого контакта. Все домашние должны соблюдать надлежащую гигиену рук, а также кашля и чихания, не касаться глаз, носа или рта, не помыв перед этим тщательно руки», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в соцсетях. По ее словам, человек на карантине должен быть в маске, когда к нему приходит ухаживающий за ним член семьи.
Что же касается питания, то человек на самоизоляции должен есть в своей комнате. Еду ему рекомендуют оставлять у двери, а потом забирать грязную посуду. Кстати, для заболевшего рекомендуют выделить отдельный комплект посуды — ни в коем случае нельзя обмениваться пищей или напитками и пить из общих чашек.
Аналогичные рекомендации касаются и туалетной бумаги, полотенца и гигиенических принадежностей, которые лучше хранить в комнате человека на самоизоляции, чтобы избежать путаницы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, как хранить крупы, запасы которых всегда делают украинцы в ожидании тяжелых времен, а также посоветовала, как лучше готовить каши.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт