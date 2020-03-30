- 00:58 "Намордник надень!": "слуги народа" Тищенко и Куницкий схлестнулись на заседании фракции
- 00:37 Все на борьбу с коронавирусом: сегодня ночью Билли Айлиш, Мэрайя Кэри и Элтон Джон примут участие в онлайн-концерте
- 00:37 День ангела Алексея: красивые открытки и поздравления
- 00:08 Рада в понедельник назначит новых министров: в "Слуге народа" назвали кандидатов на "вылет"
- 29.03 23:45 Человечеству предрекли катастрофическую нехватку презервативов
- 29.03 23:22 Безжалостный убийца: в США от коронавируса умер младенец
- 29.03 22:58 Получить пособие по безработице будет проще: что решил Кабмин
- 29.03 22:36 Возвращающиеся на родину украинцы возмущены требованием обязательной обсервации
- 29.03 22:12 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 29.03 21:59 Населенные пункты Козин и Лесники под Киевом закрыли на въезд и выезд: что об этом известно
- 29.03 21:38 "Я никого не пугаю, но есть три сценария развития событий", — Зеленский
- 29.03 20:59 Коронавирус в России: жителям Москвы запретили покидать свои жилища
"Намордник надень!": "слуги народа" Тищенко и Куницкий схлестнулись на заседании фракции (видео)
Народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и Александр Куницкий продолжили традицию выяснения отношений на рабочем месте, устроив перебранку на заседании своей фракции.
Видео «стычки» приводит ресурс «Цензор.нет».
В ролике Куницкий и Тищенко на повышенных тонах обговаривают какую-то публикацию.
Сначала Тищенко приблизился к Куницкому и обвинил его в публикации на одном из Telegram-каналов поста, который его очень огорчил.
В ответ Куницкий в нелицеприятных выражениях посоветовал коллеге надеть маску и рекомендовал ему подписаться на собственный Instagram.
Депутаты не могли утихомириться, несмотря на усилия еще одного человека, который пытался их успокоить.
Внимание! Ненормативная лексика
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале с народным депутатом Украины Ильей Кивой, который опубликовал пост в Facebook о том, что сейчас Украине нужен Иосиф Сталин для того, чтобы навести порядок в стране. Публикация вызвала шквал негодования пользователей Сети.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»