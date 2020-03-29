Происшествия

Эвакуированные из Вьетнама украинцы с боем прорвались из аэропорта "Борисполь" (видео)

В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация — эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта. Напомним, 28 марта на границе с Россией задержали женщину и мужчину, нарушивших самоизоляцию.

Прибытие полиции и бойцов Национальной гвардии ситуацию не изменило, — отмечает свидетель инцидента, который оказался подписчиком журналиста Виталия Глаголы.

«Дикое видео. В „Борисполь“ прилетел рейс с украинцами, эвакуированными из Вьетнама. Они отказываются от обсервации и пытаются прорваться из аэропорта силой», — написал Глагола.

В комментариях пользователи выразили возмущение поведением пассажиров вьетнамского самолета и даже поддержали действия полицейских в Индии, которые в подобной ситуации применили дубинки.

Через некоторое время в сети уточнили, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы забрать в Украину украинских граждан.

«Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», — сообщили в Telegram-канале Коронавирус онлайн.

Напомним, в последние дни в Украину массово возвращались украинцы из-за границы. Так, утром 29 марта в Киев прибыл специальный поезд № 906 из Москвы, в котором находились около 700 человек. На вокзале провели скрининг прибывших пассажиров и выявление лиц с повышенной температурой.

А вот украинцев, возвращавшихся из Польши через пешеходный пункт пропуска «Краковец», по их словам, никто не проверял.

Фото 5 канал

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