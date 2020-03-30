Карантин по-«ДНРовски»: 79 медиков и пациенток с грудничками заперты в больнице (фото)

Украина

Врачи ОРДО показали полную неподготовленность и некомпетентность при первом же случае подозрения на COVID-19. Главврач детской больницы в оккупированном Енакиево на Донетчине в нарушение порядка приема пациентов, определенного в связи с угрозой распространения опасного вируса, сначала приняла ребенка с подозрением на коронавирус. А затем, испугавшись того, что медперсонал, контактировавший с возможно зараженной семьей, и пациентки — это мамы с детьми в возрасте до года, заразились и «разнесут» вирус, главврач заперла 79 человек в больнице, которая окружена вооруженной охраной. Об этом написали в социальной сети сами «пленники» — медперсонал двух смен и все пациенты стационара.

По информации медработников больницы, 23 марта ребенка из семьи, которая побывала на территории Украины, откуда ездила в зарубежный тур, привезли в детскую больницу Енакиево. У ребенка была повышена температура. Дежурный врач, принимавший пациента, требовала, чтобы главврач поместила ребенка с матерью хотя бы в инфекционное отделение больницы. Хотя с такими симптомами его должны были отвезти в Макеевку, где в инфекционном отделении детской больницы подготовились к приему малышей с мамами с подозрением на коронавирус, а в другой Макеевской больнице определены места для приема взрослых пациентов.

Однако главврач Енакиевской детской больницы распорядилась госпитализировать маму и ребенка в терапевтическое отделение. Но затем главврач все же вспомнила об угрозе заражения и после 20:00 начала обзванивать первую смену медиков, уже ушедших домой, с просьбой вернутся на работу. Всех вернувшихся медработников вместе со второй сменой медиков закрыли в отделении на карантин.

«На этом рвение Натальи Юрьевны Козленко (главврача. - Авт.) не закончилось, и после прибытия сотрудников первой смены больница закрылась на замок, вход был опечатан. Прибыла вооруженная охрана без опознавательных знаков. Убедившись, что очаг эпидемии надежно заперт внутри здания, Козленко отправилась домой с чувством выполненного долга. До этого «на свободу» отправились еще и непосредственно контактировавшие с маленьким пациентом — врач, проводивший первичный осмотр, и завхоз стационара (отметим, что и сама Наталья Юрьевна тоже контактировала с прибывшим ребенком).

Также полномочий этой героической женщины не хватило на то, чтобы закрыть на карантин еще и бригаду скорой помощи, доставившую больного ребенка. В итоге под замком оказалось 79 человек, включая две смены медицинского персонала и находящихся там пациентов (преимущественно родители с грудничками). В течение трех дней к «заложникам» не допускались родственники, привозившие продукты, у двух находящихся в помещении сотрудников были сердечные приступы", — пишут члены инициативной группы по спасению медперсонала в социальной сети ВК.

26 марта ребенка вместе с мамой все же перевезли в Макеевскую больницу. Повторные экспресс-тесты всей семьи, в том числе и отца малышки, показали отрицательный результат. Однако все отделение больницы в Енакиево остается в заложниках. Даже звонок в приемную главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина ничем не помог — жалобщиков отправили к… главврачу, которая ответила, что для того, чтобы полностью исключить опасность возможного заражения и распространения вируса, 79 медиков и пациенток с детьми останутся «на карантине» до 6 апреля.

Местные жители, обсуждающие данное ЧП на форуме, отмечают уязвимость системы местного здравоохранения. Судя по комментариям, адекватная информация о проблеме, о которой вот уже месяц говорит весь мир, в ОРДЛО отсутствует.

«В заточении!!! А что тогда вы тут за поете, если эта зараза распространится по всему Донбассу, разве люди это заслужили? Сидите тихо и не гавкайте, писаки хреновы».

«…прежде чем писать всякую хрень, внимательно прочтите пост! Сидят как раз те, кто не контактировал с ребенком. А те, кто контактировал, спокойно гуляют и продолжают принимать детей».

«А все это из-за того, что дикие люди, непрофессионализм зашкаливает! Потому что надо врачам дать конкретный алгоритм действий! Они не знают, что делать, закрывают везде и всех, и что дальше? Уже страшно подумать, что не знают как лечить, кроме того, что закрыть всех!»

«Наши диванные эксперты, несомненно, знают, как должны были действовать в такой ситуации главврач, врач на приеме и сотрудники санстанции. А кто, простите, будет лечить людей, когда это действительно случится? Кто будет ответственным за санобработку медучреждений? Наши диванные эксперты, те, кто пары строк написать без ошибок не могут, но зато знают, что надо делать? Или на каждого заболевшего у нас есть персональный врач, который после осмотра будет самоизолироваться?»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, несмотря на то, что пропагандисты уверяли, что «пандемия — это не у нас», в ОРДЛО начали осознавать опасность распространения коронавируса COVID-19.

Между тем стало известно, что российские военные вывозят свои семьи из ОРДО в РФ, где, по их мнению, больше шансов спастись.

На фото в заголовке: В больнице Енакиево медики спят на полу

Фото и комментарии из форума жителей Енакиево в ВК

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