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Полотенце Брайанта с последнего матча продали за круглую сумму (фото)
Полотенце разбившегося в конце января во время крушения вертолета Коби Брайанта, с которым легендарный баскетболист был на своем последнем в карьере поединке против «Юты Джаз» в 2016 году, продали с аукциона за большую сумму.
Как сообщает theScore, один из фанатов «озерных», мечтающий открыть музей команды в Южной Калифорнии, выложил 33 тысячи долларов за вещь, которая была на плечах Коби во время прощальной речи перед заполненной домашней ареной — «Стэйплз Центр».
Напомним, что в поединке с «Ютой» Брайан набрал 60 очков и принес своей команде победу — 101:96. При этом на тот момент 37-летний Коби стал самым возрастным баскетболистом, набравшим 50 и более очков в матче НБА.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби Брайанта и его дочь тайно похоронили в Калифорнии.
Фото Getty Images
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