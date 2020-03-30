27.61 / 28.27 30.12 / 31.05
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Все идет по плану: гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака

12:33 31 марта 2020 35
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 1 апреля, — хороший день для монотонной работы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака.

Читайте также: Когда устраивать онлайн-свидание и идти в магазин: лунный календарь на неделю

Овен

Возможны неожиданные встречи с друзьями детства и визиты родственников.

Телец

Тельцам не стоит сегодня делать резких движений и кардинально менять свои планы.

Близнецы

Во время разговоров с родственниками не раскрывайте сразу все свои карты, особенно в финансовой сфере.

Рак

Не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях.

Лев

У Львов наконец наступил день, когда они могут извлечь выгоду из любых своих идей.

Дева

День с родными людьми пройдет без конфликтов, но и не будет ощущения подлинной близости.

Весы

Не стоит верить обещаниям, они могут оказаться правдивыми лишь частично.

Скорпион

Звезды советуют не концентрироваться только на себе и обратить внимание на окружающий мир.

Стрелец

Окружающие будут склонять вас к бесконечным спорам, наберитесь терпения.

Козерог

Финансовая картина в этот день вряд ли изменится к лучшему, начинайте откладывать «на черный день».

Водолей

Возможно, придется посетить медицинское заведение или официальное учреждение.

Рыбы

В этот день возможны незапланированные денежные поступления. Домочадцы приятно удивят.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Коломойский

Монобольшинства больше нет, что дальше? В Украине заговорили о новых выборах в Раду

Руслан Малиновский

Две медсестры покончили с собой, — футболист сборной Украины из Италии призвал не шутить с коронавирусом (фото)

Артист Виктор Дашкевич

Правильный диагноз поставили не сразу: в Беларуси умер первый пациент с коронавирусом

Жасмин и Лещенко

Общалась с Лещенко: популярная российская певица рассказала, как болела коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер