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Все идет по плану: гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака
Среда, 1 апреля, — хороший день для монотонной работы.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны неожиданные встречи с друзьями детства и визиты родственников.
Телец
Тельцам не стоит сегодня делать резких движений и кардинально менять свои планы.
Близнецы
Во время разговоров с родственниками не раскрывайте сразу все свои карты, особенно в финансовой сфере.
Рак
Не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях.
Лев
У Львов наконец наступил день, когда они могут извлечь выгоду из любых своих идей.
Дева
День с родными людьми пройдет без конфликтов, но и не будет ощущения подлинной близости.
Весы
Не стоит верить обещаниям, они могут оказаться правдивыми лишь частично.
Скорпион
Звезды советуют не концентрироваться только на себе и обратить внимание на окружающий мир.
Стрелец
Окружающие будут склонять вас к бесконечным спорам, наберитесь терпения.
Козерог
Финансовая картина в этот день вряд ли изменится к лучшему, начинайте откладывать «на черный день».
Водолей
Возможно, придется посетить медицинское заведение или официальное учреждение.
Рыбы
В этот день возможны незапланированные денежные поступления. Домочадцы приятно удивят.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
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