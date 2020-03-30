Стиль жизни

Провокации и полезные знакомства: гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака

В пятницу, 3 апреля, звезды обещают успех в делах, требующих затрат энергии.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Если столкнетесь с непонятной ситуацией, спросите совета у человека, которому доверяете.

Телец

В супружеских контактах не допускайте вмешательства родителей и не критикуйте любимого человека.

Близнецы

В эту пятницу возможны денежные поступления и удачные покупки, но не слишком увлекайтесь.

Рак

В эту пятницу возможны финансовые проблемы, не забывайте о чувстве меры.

Лев

Возможно, вы получите радостную весть от родственника или старого друга.

Дева

Вы будете слишком ранимы и чувствительны, сможете легко поддаться на провокации.

Весы

Совет звезд: почитайте объявления о работе, возможно с этого что-то получится.

Скорпион

Не стройте глобальных планов, в течение суток обстановка изменится, а вдохновение к концу дня иссякнет.

Стрелец

Перед вами откроется возможность для профессионального роста, которая даст шанс завязать полезные знакомства.

Козерог

Вы можете потерять уверенность в себе, и почувствуете необходимость в эмоциональной поддержке близких.

Водолей

Это подходящее время для семейного ужина, шопинга, обустройства быта.

Рыбы

Ваши усилия в эту пятницу не останутся незамеченными коллегами и руководством.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали, какие знаки зодиака чаще других поддаются панике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter