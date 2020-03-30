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Провокации и полезные знакомства: гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
В пятницу, 3 апреля, звезды обещают успех в делах, требующих затрат энергии.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Если столкнетесь с непонятной ситуацией, спросите совета у человека, которому доверяете.
Телец
В супружеских контактах не допускайте вмешательства родителей и не критикуйте любимого человека.
Близнецы
В эту пятницу возможны денежные поступления и удачные покупки, но не слишком увлекайтесь.
Рак
В эту пятницу возможны финансовые проблемы, не забывайте о чувстве меры.
Лев
Возможно, вы получите радостную весть от родственника или старого друга.
Дева
Вы будете слишком ранимы и чувствительны, сможете легко поддаться на провокации.
Весы
Совет звезд: почитайте объявления о работе, возможно с этого что-то получится.
Скорпион
Не стройте глобальных планов, в течение суток обстановка изменится, а вдохновение к концу дня иссякнет.
Стрелец
Перед вами откроется возможность для профессионального роста, которая даст шанс завязать полезные знакомства.
Козерог
Вы можете потерять уверенность в себе, и почувствуете необходимость в эмоциональной поддержке близких.
Водолей
Это подходящее время для семейного ужина, шопинга, обустройства быта.
Рыбы
Ваши усилия в эту пятницу не останутся незамеченными коллегами и руководством.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали, какие знаки зодиака чаще других поддаются панике.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!