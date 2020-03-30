Испания стала третьей страной, обогнавшей Китай по числу зараженных коронавирусом

Мир

В понедельник, 30 марта, испанские власти предоставили свежую статистику случаев заражения коронавирусом в стране. После этого стало очевидно, что Испания обогнала Китай по числу инфицированных. О том, что это произойдет в ближайшее время, «ФАКТЫ» писали еще накануне, 29 марта, в своем ежедневном обзоре, который мы называем «Хроники коронавируса».

По состоянию на 14:00 30 марта (время киевское) в Испании выявлено 85 тысяч 195 случаев заражения COVID-19. За последние сутки добавилось 5 085 новых инфицированных. Скончались 7 340 больных. По этому печальному показателю Испания занимает теперь второе место в мире, уступая только Италии, где пандемия коронавируса убила уже 10 тысяч 779 человек.

Больше всего зараженных в США — 142 тысячи 746 человек. Там скончались 2 489 инфицированных. Президент США Дональд Трамп 29 марта заявил, что пик эпидемии в стране будет достигнут через две недели. Он назвал «хорошим сценарием», если в результате умрут меньше 200 тысяч американцев.

На втором месте в мире по числу инфицированных находится Италия. Рим предоставляет новую статистику по COVID-19 вечером. По состоянию на полночь 30 марта в Италии выявили 97 тысяч 689 случаев заражения коронавирусом. Эта страна живет в условиях жесткого карантина уже три недели. У людей сдают нервы. В Италии участились случаи неповиновения полиции и краж в продуктовых магазинах и супермаркетах.

На данный момент в мире уже есть 11 стран, где выявлено более 10 тысяч зараженных коронавирусом. Первые три мы назвали выше — США, Италия, Испания. Далее следуют Китай (81 тысяча 740 человек), Германия (62 тысячи 345 человек), Иран (41 тысяча 495 человек), Франция (40 тысяч 174 человека), Великобритания (19 тысяч 522 человека), Швейцария (15 тысяч 69 человек), Бельгия (11 тысяч 899 человек), Нидерланды (10 тысяч 866 человек).

Если брать бывшие советские республики, то в этой группе лидерство удерживает Россия — 1 836 инфицированных. Далее идут Эстония (715 человек), Литва (484 человека), Армения (482 человека), Украина (480 человек), Латвия (376 человек), Казахстан (294 человека), Молдова (263 человека), Азербайджан (209 человек), Узбекистан (144 человека), Грузия (98 человек), Беларусь (94 человека), Киргизия (94 человека).

Власти Таджикистана и Туркменистана утверждают, что в их странах нет ни одного случая заражения коронавирусом.

В общем списке стран, где COVID-19 обнаружен, Украине поднялась еще на одну строчку и занимает на данный момент 65-е место. «ФАКТЫ» регулярно дают самую свежую статистику случаев заражения коронавирусом в нашей стране по областям.

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