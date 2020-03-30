Известный вратарь, игравший против команды Лобановского, умер в 43 года (фото)

Спорт

Бывший голкипер бухарестского «Стяуа» Мартин Тудор умер в возрасте 43 лет. Тело известного в прошлом румынского футболиста нашли в его доме в Решице примерно в 10 часов утра в понедельник, 30 марта. По предварительным данным, у Тудора случился сердечный приступ, сообщает Digisport.

Тудор выступал за «Стяуа» с 1999 по 2005 год и провел за клуб в общей сложности 126 матчей, завоевав два чемпионских титула и выиграв Суперкубок Румынии. В 2008-м он завершил игровую карьеру и работал тренером вратарей в различных командах, в том числе в сборной Румынии.

Кстати, именно Тудор защищал ворота «Стяуа», когда летом 2001 года возглавляемое Валерием Лобановским киевское «Динамо» не пустило команду из Бухареста в Лигу чемпионов (4:2 в Бухаресте и 1:1 в Киеве).

После окончания карьеры Мартин Тудор работал тренером вратарей

Как сообщает sport. ro, проблемы с сердцем у Тудора были давно. В частности, в прошлом году во время тренировочного сбора в Турции он был госпитализирован в предынфарктном состоянии.

К слову, когда его двоюродный брат скончался в 41 год от сердечного приступа, Мартин, словно предчувствуя неладное, говорил своим друзьям, что он будет следующим…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго.

Фото ФК «Стяуа»



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