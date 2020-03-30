Стиль жизни

Конфликты и сюрпризы: гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака

Воскресенье, 5 апреля, — день, когда высока вероятность конфликтов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Все события в это воскресенье будут развиваться в соответствии с вашими ожиданиями.

Телец

Отличный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки. Вечером возможен сюрприз.

Близнецы

День пройдет хорошо и спокойно, хотя и не принесет вам больших успехов.

Рак

Не исключена размолвка с любимым человеком. Отнеситесь критически к своим достижениям.

Лев

Если вы будете вести себя правильно, то вскоре получите предложения, которые вас заинтересуют.

Дева

Возможна обостренная реакция на домашние условия, в том числе на поведение детей и партнера по браку.

Весы

Постарайтесь не нарушать общепринятых правил, традиций, и идти проторенными тропами.

Скорпион

Вам захочется пойти против правил и сделать что-то наперекор всем, но социум окажется сильней вас.

Стрелец

Вам не стоит опускаться до сплетен и критики чьих-то поступков, все это вам навредит.

Козерог

В этот день возможен досадный инцидент в медицинском, страховом или ином учреждении.

Водолей

Увы, ваши поступки не пойдут вам на пользу, даже если вы будете руководствоваться благими намерениями.

Рыбы

Не выходите на вечернюю прогулку, возможно неприятное для вас знакомство.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых высокомерных знаках зодиака.

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