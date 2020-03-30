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Коронавирус «убил» первый футбольный клуб в Европе (фото)
Пандемия коронавируса не щадит ни людей, ни целые футбольные команды. Первой «жертвой» опасного недуга стала словацкая «Жилина», которая официально объявила о начале процесса ликвидации с 1 апреля.
Все дело в том, что семикратный чемпион Словакии существовал фактически за счет продажи своих футболистов в другие команды. Надеялись руководители сделать выручку и нынешним летом, но из-за коронавируса этого не удастся сделать. Также игроки «Жилины» не одобрили предложение временно сократить зарплаты, что в итоге привело к радикальному решению.
Отметим, что до паузы, связанной с карантином, «Жилина» занимала второе место в турнирной таблице чемпионата Словакии, правда, с минимальными шансами догнать лидера — «Слован» опережал их на 10 очков. Также неоднократно играли в еврокубках — в частности, в сезоне-2010/2011 выступали в групповом турнире Лиги чемпионов, а в сезоне-2015/2016 обыграли полтавскую «Ворсклой» в квалификации Лиги Европы. Также на стадион «Жилины» однажды приезжала и сборная Украины, в рамках отборочного турнира на Евро-2016 сыграв вничью со Словакией — 0:0.
Отметим, что в Словакии с января 2020 года работает экс-футболист и тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко. Возглавляемая им «Нитра» борется за выживание, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.
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