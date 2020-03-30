Украина

Коронавирус в ОРДЛО: на оккупированные территории срочно перебросили военных вирусологов из России

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где по утверждению так называемых «властей республик» ситуация с коронавирусом находится под контролем, в срочном порядке прибыли российские военные вирусологи.

Их основная задача — медицинское обеспечение российских военных. Приезд специальной группы указывает на подготовку к прибытию и развертыванию в ОРДЛО российских подразделений химической и бактериологической защиты, сообщили в министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отмечают, что оккупационные администрации, которые устанавливают карантин для военных, не предпринимает никаких мер по защите гражданского населения, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

По состоянию на 30 марта так называемые «власти» «ЛНР» признали наличие одного зараженного коронавирусом. В «ДНР» отметили, что у них инфицированных COVID-19 нет.

Скрывая от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, боевики лишают их возможности обезопасить себя от эпидемии.

Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях. Вместе с тем, «руководство республик» заставляет медиков подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости.

Людям с выраженными симптомами заражения коронавирусом, ставят диагноз ОРВИ. По имеющимся данным на оккупированном Донбассе насчитывается около 10 тысяч пациентов с этим заболеванием, часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии. Большинство этих людей не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.

Часть медиков уже находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, подтверждающий наличие серьезных проблем.

Кроме того, медперсонал не подготовлен к борьбе с такой агрессивной инфекцией, что сказывается на пациентах.

«ФАКТЫ» писали о том, что российские военные вывозят свои семьи из ОРДО в РФ, где, по их мнению, больше шансов спастись.

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