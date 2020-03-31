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"Я переболела коронавирусом": Собчак сделала шокирующее признание в прямом эфире

0:37 31 марта 2020 147
Собчак и Богомолов
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак, чью маму на прошлой неделе госпитализировали с подозрением на коронавирус, решила вместе с мужем Константином Богомоловым провести прямой эфир в Instagram.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

Речь должна была идти о профилактике разводов в эпоху карантина, хотя оба супруга до этого прошли через расторжение первых браков. Да и союз режиссера и телеведущей еще не прошел проверку временем, расписались они всего полгода назад.

Однако, больше всего Собчак и Богомолов говорили о бушующей в мире пандемии коронавируса.

«Я давно переболела коронавирусом», — неожиданно заявила Ксения в прямом эфире.

Именно по этой причине, считает она, ее «теперь уже ничего не берет».

По словам Собчак, в начале декабря она свалилась со страшной болезнью, «просто лежала и не могла встать».

У нее наблюдались кашель, температура, ломота.

«Диагноз мне поставили „атипичная пневмония“, прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра (специалист, занимающийся диагностикой и лечением голосовых связок), мне адреналин капали через трубочку», — добавила супруга Богомолова.

Собчак выразила уверенность, что «китайцы всех надули», и большинство из нас уже переболели коронавирусом с той лишь разницей, что он не был диагностирован.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне ночью прошел онлайн-марафон, в котором участвовали Элтон, Билли Айлиш, Алиша Киз, Мэрайа Кэри, Backstreet Boys, Тима Макгро и многих другие. Марафон был направлен на поддержание морального духа американцев в непростых условиях всеобщего карантина и дефицита некоторых товаров первой необходимости.

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