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"Я переболела коронавирусом": Собчак сделала шокирующее признание в прямом эфире
Российская телеведущая Ксения Собчак, чью маму на прошлой неделе госпитализировали с подозрением на коронавирус, решила вместе с мужем Константином Богомоловым провести прямой эфир в Instagram.
Об этом пишет «Комсомольская правда».
Речь должна была идти о профилактике разводов в эпоху карантина, хотя оба супруга до этого прошли через расторжение первых браков. Да и союз режиссера и телеведущей еще не прошел проверку временем, расписались они всего полгода назад.
Однако, больше всего Собчак и Богомолов говорили о бушующей в мире пандемии коронавируса.
«Я давно переболела коронавирусом», — неожиданно заявила Ксения в прямом эфире.
Именно по этой причине, считает она, ее «теперь уже ничего не берет».
По словам Собчак, в начале декабря она свалилась со страшной болезнью, «просто лежала и не могла встать».
У нее наблюдались кашель, температура, ломота.
«Диагноз мне поставили „атипичная пневмония“, прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра (специалист, занимающийся диагностикой и лечением голосовых связок), мне адреналин капали через трубочку», — добавила супруга Богомолова.
Собчак выразила уверенность, что «китайцы всех надули», и большинство из нас уже переболели коронавирусом с той лишь разницей, что он не был диагностирован.
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