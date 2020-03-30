- 00:37 Все на борьбу с коронавирусом: сегодня ночью Билли Айлиш, Мэрайя Кэри и Элтон Джон примут участие в онлайн-концерте
- 00:37 День ангела Алексея: красивые открытки и поздравления
- 00:08 Рада в понедельник назначит новых министров: в "Слуге народа" назвали кандидатов на "вылет"
- 29.03 23:45 Человечеству предрекли катастрофическую нехватку презервативов
- 29.03 23:22 Безжалостный убийца: в США от коронавируса умер младенец
- 29.03 22:58 Получить пособие по безработице будет проще: что решил Кабмин
- 29.03 22:36 Возвращающиеся на родину украинцы возмущены требованием обязательной обсервации
- 29.03 22:12 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 29.03 21:59 Населенные пункты Козин и Лесники под Киевом закрыли на въезд и выезд: что об этом известно
- 29.03 21:38 "Я никого не пугаю, но есть три сценария развития событий", — Зеленский
- 29.03 20:59 Коронавирус в России: жителям Москвы запретили покидать свои жилища
- 29.03 20:34 "Завтра общество поймет, вы — слуги или прислужники": Зеленский обратился к Раде
Все на борьбу с коронавирусом: сегодня ночью Билли Айлиш, Мэрайя Кэри и Элтон Джон примут участие в онлайн-концерте
Для поддержания морального духа американцев в непростых условиях всеобщего карантина и дефицита некоторых товаров первой необходимости компании Fox и iHeartMedia решили провести благотворительный онлайн-концерт, во время которого артисты будут выходить на связь с аудиторией из домашних студий или даже из собственных гостиных.
Об этом пишет Associated Press.
Ведущим концерта станет Элтон Джон, а среди выступающих заявлены имена Билли Айлиш, Алиши Киз, Мэрайи Кэри, Backstreet Boys, Тима Макгро и многих других.
Концерт состоится в воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтону (30 марта в 03:00 по киевскому времени).
Он будет длиться около часа, и во время трансляции зрителям будет предложено перечислить средства на счет фонда Feeding America and First Responders childrenʼs Foundation.
Продюсером проекта выступит Джоэль Галлен, который уже проводил подобные акции после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, урагана «Катрина» в 2005 году и землетрясения на Гаити в 2010 году. Разница состоит в том, что во всех прошлых случаях шоу проходили очно, а теперь Галлену предстоит освоить новый формат.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирусная инфекция была обнаружена у голливудской звезды Тома Хэнкса, известной актрисы Ольги Куриленко и даже у членов британской королевской семьи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?