Мир

Все на борьбу с коронавирусом: сегодня ночью Билли Айлиш, Мэрайя Кэри и Элтон Джон примут участие в онлайн-концерте

Для поддержания морального духа американцев в непростых условиях всеобщего карантина и дефицита некоторых товаров первой необходимости компании Fox и iHeartMedia решили провести благотворительный онлайн-концерт, во время которого артисты будут выходить на связь с аудиторией из домашних студий или даже из собственных гостиных.

Об этом пишет Associated Press.

Ведущим концерта станет Элтон Джон, а среди выступающих заявлены имена Билли Айлиш, Алиши Киз, Мэрайи Кэри, Backstreet Boys, Тима Макгро и многих других.

Концерт состоится в воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтону (30 марта в 03:00 по киевскому времени).

Он будет длиться около часа, и во время трансляции зрителям будет предложено перечислить средства на счет фонда Feeding America and First Responders childrenʼs Foundation.

Продюсером проекта выступит Джоэль Галлен, который уже проводил подобные акции после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, урагана «Катрина» в 2005 году и землетрясения на Гаити в 2010 году. Разница состоит в том, что во всех прошлых случаях шоу проходили очно, а теперь Галлену предстоит освоить новый формат.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирусная инфекция была обнаружена у голливудской звезды Тома Хэнкса, известной актрисы Ольги Куриленко и даже у членов британской королевской семьи.

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