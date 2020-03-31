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Грустная статистика: за рубежом увеличилось количество зараженных COVID-19 украинцев
Распространение коронавирусной инфекции в мире привело к увеличению количества зараженных COVID-19 украинцев за рубежом.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
По состоянию на 21:00 понедельника, 30 марта, количество наших сограждан, которые лечатся за границей от коронавируса, выросло с 27 до 30 человек.
В частности, украинцы госпитализированы в следующих странах: по одному — в Швейцарии, Швеции, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по два — в ОАЭ и Нигерии, по три — в Австрии и Польше, по четыре — в Германии и Доминиканской Республике, пятеро — в Италии.
При этом 11 015 граждан страны зарегистрировались для возвращения домой.
В то же время восемь украинцев выздоровели за рубежом: 4 — в Японии, 2 — в Италии, 1 — в Польше, 1 — в Германии. А еще четверо, к сожалению, умерли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера 30 марта, в Украине подтверждены 548 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.
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