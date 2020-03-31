Убивает коронавирус за 6 дней: во Франции прошли испытания "необычного" препарата

Мир

По причине распространения пандемии коронавируса во всем мире ученые многих стран пытаются «изобрести» препарат, помогающий избавлению от опасного заболевания.

В то же время на помощь медицине могут прийти некоторые их уже существующих лекарств — в этом убеждает пример французского ученого, профессора Дидье Рауля, возглавляющего инфекционный центр IHU Mediterranee в Марселе.

Проведенное им исследование показало, что существующий противомалярийный препарат хлорохин может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Подробный отчет об исследовании французского ученого опубликовал The Connexion.

Издание сообщает, что пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, ставшие участниками испытаний французского специалиста и получавшие хлорохин, продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление. Также у них резко сократилось количество времени, в течение которого они оставались заразными.

В ходе эксперимента 24 заразившихя коронавирусом пациентов из Ниццы и Авиньона лечили хлорохином с помощью препарата Плакенил. Им давали 600 мкг в день в течение 10 дней, тщательно контролируя состояние, поскольку препарат может вызывать серьезные побочные эффекты.

«Мы смогли установить, что пациенты, которые не получали гидроксихлорохин, все еще оставались заразными через шесть дней, но из тех, кто получал, заразными были 25 процентов», — рассказал об итогах работы Дидье Рауль.

Но пока что ученые не может рекомендовать препарат своим коллегам — для этого нужно провести все необходимые клинические исследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании рассказала, как ей удалось в самоизоляции избавиться от коронавируса благодаря трем простым средствам.

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