Новое фиаско "Газпрома": польская компания отсудила у российского монополиста $1,5 млрд

Мир

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG, уведомившая ранее «Газпром» в том, что в конце 2022 года расторгнет Ямальский контракт, сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в ее пользу в пятилетнем споре с российским газовым монополистом о цене на газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Арбитражный суд рассмотрел доводы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной», — сказано в сообщении.

Согласно решению арбитража, польская компания будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле расчета цены, которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке.

Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

Также в заявлении польской компании говорится, что «Газпром» будет обязан вернуть ей около 1,5 млрд долларов, то есть разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что польская нефтегазовая компания PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорт» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал — Европа. Но в «Газпром экспорте» заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах. «Газпром экспорт» не согласилось с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратилось в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по причине аномально теплого января российский «Газпром» свел поставки газа в Европу до минимального объема за пять лет. Российская компания терпит убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе.

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