Мир

Неожиданно: большинство россиян против того, чтобы Путин мог снова баллотироваться в президенты

В понедельник, 30 марта, «Левада-центр» опубликовал на своем сайте результаты нового социального опроса. Оказалось, что 62% россиян поддерживают идею установления предельного возраста для президента страны. Они уверены, что в России нужно вести возрастной ценз пребывания у власти. По достижении такого возраста президент будет обязан уйти на пенсию. Ранее опрос «Левада-центра» показал, что рейтинг Владимира Путина обрушился почти в два раза.

Около 33% считают, что действующий в стране пенсионный возраст лучше всего подходит для такого ограничения. То есть российские президенты должны освобождать кресло в 65 лет.

Еще 23% россиян предлагают ограничить возраст главы государств 70 годами. Такое правило в России действует сейчас для государственных служащих, и президент, с точки зрения сторонников этой идеи, не должен быть исключением.

Напомним, Владимиру Путину сейчас 67 лет. Это означает, что треть россиян считают, что он уже два года как должен сидеть на заслуженном отдыхе. Еще почти четверть российских граждан не желают, чтобы Путин баллотировался на пятый срок в 2024 году.

Остальные сторонники введения возрастного ценза для президента пока не определились с тем, когда российские политики должны лишаться возможности выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Опрос показал, что только 31% россиян считает, что возрастные ограничения для президента страны вводить не следует.

«Левада-центр» задавала участникам опроса еще один интересный вопрос — важна ли для политической системы России сменяемость власти?

В результате 50% респондентов заявили, что сменяемость необходима. Узкий круг политиков во власти (то, что наблюдается в России на протяжении уже более 20 лет) препятствует улучшению жизни простых граждан. Стране нужны новые лидеры.

Вместе с тем 37% опрошенных высказали совершенно противоположную точку зрения. «Левада-центр» так сформулировала их позицию: «Для российской политической системы важнее стабильность и узкий круг политиков во власти, так как сменяемость власти может оказать негативное влияние на жизнь обычных граждан».

Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос о необходимости сменяемости власти.

Опрос проводился в 137 населенных пунктах в 50 субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие 1 624 человека в возрасте от 18 лет и старше.

Комментируя результаты опроса, глава «Левада-центра» Лев Гудков заявил, что они отражают рост недовольства россиян «аппаратом власти и экономическим положением». Большинство граждан в стане не хочет, чтобы Путин в 2024 году снова выставлял свою кандидатуру на президентских выборах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о результатах другого опроса, который провел «Левада-центр». Половина россиян негативно относится к обнулению президентских сроков Путина.

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