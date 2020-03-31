Общество и люди

В сеть выложили фотографию измученной медсестры, работающей в инфекционном отделении столичной больницы, со страшными следами от маски на лице. Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в столице превысило сотню.

«А это — шрамы от маски у моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях ограниченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас — не масок, а персонала», — написал на своей страничке в соцсетях врач-анастезиолог Владимир Лиходиевский из киевской городской клинической больницы номер 9. На фото — медсестра Алена Финиш.

Под этим постом интернет-пользователи активно поддерживали медиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице из-за коронавируса введены строжайшие меры — закрыли на карантин роддом, в котором коронавирус подтвердили у медсестры, а затем и в областном онкодиспансере — там заболел специалист-уролог.

Эксклюзивное интервью медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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