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Открытие рынка земли в Украине: как голосовали нардепы
Введение в Украине рынка сельхозземель, за который народные депутаты Украины проголосовали во время третьего внеочередного заседания Верховной Рады, не поддержали, в основном, парламентарии из фракции «Оппозиционная платформа — За життя», «За майбутнє» и «Батьківщина».
Голоса разделились следующим образом:
- «Слуга народа» — 206 «за», два «против», не голосовали трое и еще 35 отсутствовали;
- «Оппозиционная платформа — За життя» — два «против», не голосовали 23 и 19 отсутствовали;
- «Европейская солидарность» — 23 «за», один «против», трое отсутствовали;
- «Батьківщина» — 12 «против», 12 отсутствовали;
- «За майбутнє» — двое «против», 18 отсутствовали;
- «Голос» — 13 «за», семеро отсутствовали;
- «Довіра» — 12 «за», один «против», четверо отсутствовали;
- внефракционные — пять «за», четверо «против», не голосовали двое, а 10 отсутствовали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рынок земли в Украине введут с 1 июля 2021 года, а до 1 января 2024 года будет действовать правило — не больше 100 га «в одни руки».
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