Открытие рынка земли в Украине: как голосовали нардепы

Украина

Введение в Украине рынка сельхозземель, за который народные депутаты Украины проголосовали во время третьего внеочередного заседания Верховной Рады, не поддержали, в основном, парламентарии из фракции «Оппозиционная платформа — За життя», «За майбутнє» и «Батьківщина».

Голоса разделились следующим образом:

«Слуга народа» — 206 «за», два «против», не голосовали трое и еще 35 отсутствовали;

«Оппозиционная платформа — За життя» — два «против», не голосовали 23 и 19 отсутствовали;

«Европейская солидарность» — 23 «за», один «против», трое отсутствовали;

«Батьківщина» — 12 «против», 12 отсутствовали;

«За майбутнє» — двое «против», 18 отсутствовали;

«Голос» — 13 «за», семеро отсутствовали;

«Довіра» — 12 «за», один «против», четверо отсутствовали;

внефракционные — пять «за», четверо «против», не голосовали двое, а 10 отсутствовали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рынок земли в Украине введут с 1 июля 2021 года, а до 1 января 2024 года будет действовать правило — не больше 100 га «в одни руки».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter