Украина

Кто и сколько земли сможет купить в Украине после вступления в силу нового закона

После вступления в силу закона о создании рынка земли в Украине, который планируется запустить с 1 июля 2021 года, право стать владельцем земельного участка получат граждане Украины, территориальные общины, государство, а также исключительно украинские компании.

Как пишет «Лига», землей смогут владеть и банки, однако лишь в том случае, если земельный участок достанется им как залоговое имущество по непогашенному кредиту. Такое имущество банк будет обязан продать в течение двух лет после получения права собственности на земельных торгах.

Не могут быть владельцами земли в Украине компании, которыми владеют граждане России, а также состоящие в террористических организациях. Распространяется запрет и на компании, находящиеся в собственности иностранных государств, офшоров, или же те, бенефициара которых невозможно установить. Откажут в продаже земли и юридическим лицам, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и компаниям, находящиеся под санкциями.

Иностранцам и иностранным компаниям владеть украинской землей и компаниями, которые являются аграрными землевладельцами, запрещается до проведения референдума по этому вопросу.

Согласно принятому закону, 10 тысячами гектаров ограничена площадь земельного участка, который может находится в частной собственности одного гражданина или же участников одного предприятия. Правда, до 1 января 2024 года устанавливается лимит: в «одни руки» — не более 100 га. И купить землю смогут лишь физические лица. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах. Это ограничение не касается банков.

Продаваться землю, находящуюся в государственной и коммунальной собственности, будет запрещено. Также под запретом — земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории. Их можно только передать по наследству. Также в частную собственность нельзя будет получить участки, расположенные ближе 50 км от государственной границы (кроме границы, которая проходит по морю).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает, что референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам будет проведен до конца года.

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