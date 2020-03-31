27.91 / 28.50 30.42 / 31.38
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Оползень убил двух человек под Одессой: фото с места трагедии

9:20 31 марта 2020 226
спасатель в яме
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Под Одессой на берегу Хаджибейского лимана, где нередки масштабные оползни, погибли два человека — их засыпало грунтом.

Трагедия произошла утром 31 марта в селе Алтестово Беляевского района

Спасатели, которых вызвали на место ЧП, расчистили почву и увидели двух мужчин без признаков жизни.

Информация о погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются

На месте работали 3 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о провале грунта на побережье Днепро-Бугского лимана в районе Очакова. Там масштабный оползень затронул территории двух воинских частей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Воры в трамвае

Орудуют в харьковских трамваях: наглые воры попались на камеру

Коронавирус

Коронавирус был в Украине уже в декабре? Врач сделал неожиданное заявление

Верховная Рада

Открытие рынка земли в Украине: как голосовали нардепы

спасатель в яме

Оползень убил двух человек под Одессой: фото с места трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер