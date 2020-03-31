Происшествия

Оползень убил двух человек под Одессой: фото с места трагедии

Под Одессой на берегу Хаджибейского лимана, где нередки масштабные оползни, погибли два человека — их засыпало грунтом.

Трагедия произошла утром 31 марта в селе Алтестово Беляевского района

Спасатели, которых вызвали на место ЧП, расчистили почву и увидели двух мужчин без признаков жизни.

Информация о погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются

На месте работали 3 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о провале грунта на побережье Днепро-Бугского лимана в районе Очакова. Там масштабный оползень затронул территории двух воинских частей.

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