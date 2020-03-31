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Оползень убил двух человек под Одессой: фото с места трагедии
Под Одессой на берегу Хаджибейского лимана, где нередки масштабные оползни, погибли два человека — их засыпало грунтом.
Трагедия произошла утром 31 марта в селе Алтестово Беляевского района
Спасатели, которых вызвали на место ЧП, расчистили почву и увидели двух мужчин без признаков жизни.
Информация о погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются
На месте работали 3 единицы пожарной техники и 15 спасателей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о провале грунта на побережье Днепро-Бугского лимана в районе Очакова. Там масштабный оползень затронул территории двух воинских частей.
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