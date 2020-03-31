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Орудуют в харьковских трамваях: наглые воры попались на камеру
В сеть выложили видео, на котором зафиксирована неудачная попытка кражи в харьковском трамвае номер 26. Ранее на видео попал вор, который в Киеве украл ящик для пожертвований — средства собирались на лечение больных детей.
«Белобрысая барышня, ее хорошо видно на видео, и очень высокий парень. Украсть у этого мужчины не получилось, но они вытащили телефон у другого пассажира и оперативно вышли на перекрёстке Трактора/Валентиновская», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в соцсетях выложил ресурс «Харьков 1654».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из столичных супермаркетов женщина с ребенком забрали чужой самокат, стоявший возле одного из контейнеров с продуктами. Момент, когда ребенок взял самокат и ушел вместе со своей мамой, попал на видео.
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