- 11:08 Скандал с «пленками Ермака»: Лерос рассказал, как получил записи
- 10:59 Крупную колонну военной техники заметили в Ростове: в сеть попало видео
- 10:56 Умер автор "Покровских ворот"
- 10:41 За распространением коронавируса по Украине и миру можно следить онлайн
- 10:36 Облегчение условий погашения кредитов на время карантина: что нужно знать
- 10:34 Ирина Шейк закрутила роман со знаменитый сердцеедом, очаровавшим множество голливудских звезд
- 10:32 СМИ рассказали, как компания депутата Негулевского получила 7 миллионов гривен за «марсианский ландшафт» на дорогах
- 10:32 Шокирующая статистика: от пневмонии на Житомирщине умерли более 20 человек
- 10:18 Курс доллара заметно упал: сколько стоит валюта 31 марта
- 10:07 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:06 «СНБО превратился в фикцию»: уволенный Сивохо сделал громкое заявление
- 10:03 Люди соскучатся по путешествиям, но после пандемии у многих не будет на это денег, – Дмитрий Гордон
СМИ рассказали, как компания депутата Негулевского получила 7 миллионов гривен за «марсианский ландшафт» на дорогах
Компания «София Гранит», конечным бенефициаром которой значится депутат от фракции «Слуга Народа» Игорь Негулевский, получила 7 миллионов гривен от Службы автомобильных дорог в Николаевской области еще до окончания дорожных работ, при том, что участки, на которых фирма проводит работы, выглядят как «марсианский ландшафт» — с ямами по колено. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на расследование программы Watchdogs.
Компании «София Гранит» с сентября 2019-го до марта 2020-го получила тендеры на эксплутационное содержание дорог в Николаевской области на сумму более 25 миллионов гривен.
«После захода Негулевского в парламент компания внезапно стала получать миллионные заказы на ремонты дорог. При том, что в сентябре 2019 года компания занималась разве что поставками щебня и ямочным ремонтом. А с сентября и до сегодняшнего дня получает тендеры на сумму более 25 миллионов гривен. При этом растут не только суммы, но и уровень заказов — теперь услугами „София Гранит“ пользуются не только сельские советы, но и областные», — отмечается в материале.
Журналисты сняли на видео ужасающее состояние дорог. В некоторых местах ямы буквально по колено.
«Очевидно, что никакие ямочные ремонты такой дороге не помогут. Ее нужно строить заново. В программе расследований такое состояние дорог назвали «марсианскими ландшафтами». Однако у марсианских ландшафтов естественное происхождение. А происхождение ландшафта дорог Николаевской области — плод усилий местного «Укравтодора» и подрядчиков «а ля компания «слуги народа» Негулевского «София Гранит», — отмечается в материале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...