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Украина

СМИ рассказали, как компания депутата Негулевского получила 7 миллионов гривен за «марсианский ландшафт» на дорогах

10:32 31 марта 2020 174
Игорь Негулевский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Компания «София Гранит», конечным бенефициаром которой значится депутат от фракции «Слуга Народа» Игорь Негулевский, получила 7 миллионов гривен от Службы автомобильных дорог в Николаевской области еще до окончания дорожных работ, при том, что участки, на которых фирма проводит работы, выглядят как «марсианский ландшафт» — с ямами по колено. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на расследование программы Watchdogs.

Компании «София Гранит» с сентября 2019-го до марта 2020-го получила тендеры на эксплутационное содержание дорог в Николаевской области на сумму более 25 миллионов гривен.

«После захода Негулевского в парламент компания внезапно стала получать миллионные заказы на ремонты дорог. При том, что в сентябре 2019 года компания занималась разве что поставками щебня и ямочным ремонтом. А с сентября и до сегодняшнего дня получает тендеры на сумму более 25 миллионов гривен. При этом растут не только суммы, но и уровень заказов — теперь услугами „София Гранит“ пользуются не только сельские советы, но и областные», — отмечается в материале.

Журналисты сняли на видео ужасающее состояние дорог. В некоторых местах ямы буквально по колено.


«Очевидно, что никакие ямочные ремонты такой дороге не помогут. Ее нужно строить заново. В программе расследований такое состояние дорог назвали «марсианскими ландшафтами». Однако у марсианских ландшафтов естественное происхождение. А происхождение ландшафта дорог Николаевской области — плод усилий местного «Укравтодора» и подрядчиков «а ля компания «слуги народа» Негулевского «София Гранит», — отмечается в материале.

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