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Ирина Шейк закрутила роман со знаменитый сердцеедом, очаровавшим множество голливудских звезд (фото)
Российскую модель Ирину Шейк, которая летом прошлого года рассталась с отцом своей трехлетней дочери Брэдли Купером, засекли в компании одного из самых известных сердцеедов, который ранее очаровал множество голливудских звезд.
Хотя 34-летний Вито Шнабель не имеет прямого отношения к шоу-бизнесу, у него были романы с актрисами Деми Мур, Лив Тайлер, Эмбер Херд, супермоделями Эль Макферсон и Хайди Клум. Большинство его пассий были намного его старше. Однако с Ириной они ровесники. Арт-дилер Вито — сын известного американского режиссера Джулиана Шнабеля, (создателя фильма «Скафандр и бабочка», получившего награду за лучшую режиссуру на 60-м Каннском фестивале).
Как сообщает издание Daily Mail, Шнабеля и Шейк видели в Нью-Йорке. Несмотря на призывы властей к самоизоляции, они нарушали правила: не соблюдали необходимую дистанцию на улице и вместе зашли в квартиру Вито на Манхэттене.
Ранее Шейк приписывали роман с итальянским дизайнером Рикардо Тиши, а также с фэшн-агентом Али Кавусси. С обоими модель фотографировалась в довольно интимных позах — обнимаясь и держась за руки. Однако она утверждает, что это лишь ее давние друзья.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ирина Шейк удивила сеть странным танцем.
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