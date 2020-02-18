Ирина Шейк удивила странным танцем — пока Брэдли Купер присматривал за дочкой (фото, видео)

Шоу-бизнес

Российская модель Ирина Шейк, которая принимала участие в Неделе моды в Лондоне, выложила у себя в Instagram видео своего танца с вечеринки, состоявшейся после показа коллекции Burberry.

34-летняя красотка, к восторгу присутствовавших мужчин, танцевала в белом мини-платье. «После афтерпати с мальчиками», — подписала видео Ирина.

За считанные часы видео набрало около 1,7 миллиона просмотров. Многие выражали восхищение сексуальностью звезды подиума. Однако не все пришли в восторг от увиденного. Некоторые сочли танец странным и вульгарным — о чем и написали в комментариях.

Пока Шейк зажигает в Лондоне, ее бывший гражданский супруг Брэдли Купер присматривает за их общей дочерью Леей в Нью-Йорке. 45-летнего актера засняли на улице с девочкой на руках. Как известно, после своего расставания в июне прошлого года пара договорилась разделить опеку над ребенком. Лея, которой 21 марта исполнится три года, проводит время поочередно с обоими своими родителями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ирина Шейк и Брэдли Купер встретилась и вместе сфотографировались на вечеринке в Лондоне.

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