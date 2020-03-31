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Правильный диагноз поставили не сразу: в Беларуси умер первый пациент с коронавирусом

11:55 31 марта 2020 652
Артист Виктор Дашкевич
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»


В Беларуси, где первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден еще в конце февраля 2020 года, от COVID-19 умер заслуженный артист Республики Беларусь, 75-летний актер Коласовского театра Виктор Дашкевич.

Как сообщает TUT. BY, об этом рассказала его дочь Виктория. Актер умер ночью 31 марта в Витебске. Сообщается, что ранее Дашкевичу и его супруге поставили диагноз «воспаление легких», направив на госпитализацию в тубдиспансер. Однако лечебное учреждение было перегружено, супругам выписали антибиотики и отпустили домой.

Однако у Виктора Дашкевича поднялась температура и дежурный врач отправила его с женой на госпитализацию. Их поместили в разные палаты, взяли тесты на коронавирус, однако COVID-19 не подтвердили. Позже были проведены повторные тесты — 26 марта они показали положительный результат у артиста. А его супругу выписали и отправили на двухнедельный карантин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко подверг сомнению опасность пандемии коронавируса и заявил о массовом психозе, а также заявил, что вряд ли коронавирус является «природной инфекцией».

Фото с сайта https://news.tut.by.

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