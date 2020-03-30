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Украина

В воздухе не циркулирует: медики рассказали о способах передачи COVID-19

18:25 30 марта 2020 1268
люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Распространяющийся по всему миру коронавирус передается через капельки, образующиеся, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Они быстро падают на пол или другие поверхности. Капли слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе. Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Человек может заразиться, вдохнув зараженные вирусом капли, если он находится на расстоянии менее 1 метра от человека, инфицированного COVID-19.

Кроме того, вирус передается контактным путем. Заразиться можно, коснувшись загрязненной поверхности, а затем потерев глаз, нос или коснувшись рта немытыми или недостаточно тщательно вымытыми руками.

Чтобы защитить себя, нужно держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей с симптомами ОРВИ, дезинфицировать поверхности. Регулярно и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу немытыми руками.

Медики напоминают, что к группе риска относятся пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Напомним, известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что гулять во время карантина на улице можно, если человек соблюдает безопасную дистанцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какими симптомами характеризуется заболевание коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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