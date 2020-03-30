Украина

В воздухе не циркулирует: медики рассказали о способах передачи COVID-19

Распространяющийся по всему миру коронавирус передается через капельки, образующиеся, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Они быстро падают на пол или другие поверхности. Капли слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе. Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Человек может заразиться, вдохнув зараженные вирусом капли, если он находится на расстоянии менее 1 метра от человека, инфицированного COVID-19.

Кроме того, вирус передается контактным путем. Заразиться можно, коснувшись загрязненной поверхности, а затем потерев глаз, нос или коснувшись рта немытыми или недостаточно тщательно вымытыми руками.

Чтобы защитить себя, нужно держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей с симптомами ОРВИ, дезинфицировать поверхности. Регулярно и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу немытыми руками.

Медики напоминают, что к группе риска относятся пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Напомним, известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что гулять во время карантина на улице можно, если человек соблюдает безопасную дистанцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какими симптомами характеризуется заболевание коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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