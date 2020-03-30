Украина

В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика

На внеочередном заседании 30 марта Рада намерена перераспределить доходы государственного бюджета ради финансирования нового Стабилизационного фонда. Именно из этих средств правительство намерено финансировать мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.

Общий размер дополнительных средств, распряжение которыми планируют передать Минфину, составляет 103,9 млрд. гривен, еще 8,9 млрд гривен дополнительно выделят на финансирование пенсий и социальных выплат.

Напротив, сокращению хотят подвергнуть расходы на профессионально-техническое образование, доплаты молодым учителям, научные исследования в университетах, Национальный фонд исследований и др. Всего расходы на науку и образование хотят урезать на 6,1 млрд гривен.

Напомним, президент Зеленский пообещал вернуть урезанное госфинансирование после преодоления пандемии коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter