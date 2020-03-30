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Украина

В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика

10:25 30 марта 2020 39
В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На внеочередном заседании 30 марта Рада намерена перераспределить доходы государственного бюджета ради финансирования нового Стабилизационного фонда. Именно из этих средств правительство намерено финансировать мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.

Общий размер дополнительных средств, распряжение которыми планируют передать Минфину, составляет 103,9 млрд. гривен, еще 8,9 млрд гривен дополнительно выделят на финансирование пенсий и социальных выплат.

Напротив, сокращению хотят подвергнуть расходы на профессионально-техническое образование, доплаты молодым учителям, научные исследования в университетах, Национальный фонд исследований и др. Всего расходы на науку и образование хотят урезать на 6,1 млрд гривен.

Напомним, президент Зеленский пообещал вернуть урезанное госфинансирование после преодоления пандемии коронавируса.

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