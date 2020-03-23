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Шоу-бизнес

«Люблю»: София Ротару трогательно поздравила внука с днем рождения (фото)

23:35 23 марта 2020 122
Внук Ротару
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарная украинская певица София Ротару, секрет красоты которой пытаются раскрыть многие эксперты, поздравила с днем рождения одного из самых дорогих мужчин — внука Анатолия.

«С Днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!» — написала она в соцсетях.

Ротару

Поддержала коллегу и Алла Пугачева. «С Днём Рождения Толик», — написала она в комментариях. «Спасибо, дорогая», — растрогалась Ротару.
Анатолия Евдокименко поздравили также Игорь Крутой, Лилия Пустовит и конечно — сестренка и родители.

«Люблю, верю и горжусь тобой!» — написала гордая мать.

Ротару

«Знаете, как круто быть отцом такого замечательного Сына! Толя, ты невероятно светлый и правильный парень», — добавил отец.

Ротару

Отметим, что из-за пандемии коронавируса родные не могли собраться вместе. Ротару и дети в Украине, а именинник с сестрой — за границей. А вот Новый год праздновали вместе.

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