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Происшествия

В Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельную аварию: детали и фото трагедии

15:17 31 марта 2020 268
На месте ДТП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование ДТП, произошедшего в Кировоградской области. Ранее один из сотрудников уголовного розыска спровоцировал смертельное ДТП на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» — это привело к гибели четырех человек.

Как сообщает пресс-служба ГБР, виновником аварии стал нетрезвый полицейский, который не справился с управлением автомобилем Ford и врезался в дерево. При этом погибла 19-летняя пассажирка, а самого водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Если вина мужчины будет доказана, виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области нетрезвый полицейский за рулем авто стал виновником ДТП со смертельным исходом. Он врезался в дерево, после чего машина загорелась.

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