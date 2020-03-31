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В Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельную аварию: детали и фото трагедии
Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование ДТП, произошедшего в Кировоградской области. Ранее один из сотрудников уголовного розыска спровоцировал смертельное ДТП на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» — это привело к гибели четырех человек.
Как сообщает пресс-служба ГБР, виновником аварии стал нетрезвый полицейский, который не справился с управлением автомобилем Ford и врезался в дерево. При этом погибла 19-летняя пассажирка, а самого водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Если вина мужчины будет доказана, виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области нетрезвый полицейский за рулем авто стал виновником ДТП со смертельным исходом. Он врезался в дерево, после чего машина загорелась.
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