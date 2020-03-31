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Украина

Уроки для украинских школьников покажут по ТВ: когда смотреть (видео)

15:22 31 марта 2020 145
учеба
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Ввиду затянувшегося карантина и неопределенности с возобновлением учебного года, для учеников средней и старшей школы решено организовать уроки по телевидению. Стартует проект «Всеукраинская школа онлайн» с понедельника, 6 апреля.

О введении в Украине телеучебы для 5−11 классов объявил президент Владимир Зеленский. Преподавателями станут 40 киевских учителей. По телевизору можно будет осваивать следующие 11 предметов:

  • украинский язык и литература;
  • английский язык;
  • история Украины;
  • всемирная история;
  • физика;
  • алгебра;
  • геометрия;
  • география;
  • химия;
  • биология.

Все уроки в телешколе будут начинаться в 10.00, учеников ждут у телевизоров с понедельника по пятницу. Телеканал, где будут транслироваться видеоуроки, зависит от класса:

  • 5 класс — «Плюс-плюс», «112 Украина»;
  • 6 класс — Zoom и NewsOne;
  • 7 класс — ZIK;
  • 8 класс — Indigo, УНИАН-ТВ;
  • 9 класс — «Рада», UA: Культура;
  • 10 класс — UA: Перший;
  • 11 класс — М1.

На сайтах Минобразования и телеканалов можно будет повторно посмотреть вышедшие в эфир выпуски.

Напомним, всеукраинский карантин предполагалось завершить 24 апреля, в мае вернуть школьников за парты и пройти программу в ускоренном темпе, а 1 июля закончить учебный год. Тем не менее, поступают предложения продлить карантин, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в Украине.

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