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Уроки для украинских школьников покажут по ТВ: когда смотреть (видео)
Ввиду затянувшегося карантина и неопределенности с возобновлением учебного года, для учеников средней и старшей школы решено организовать уроки по телевидению. Стартует проект «Всеукраинская школа онлайн» с понедельника, 6 апреля.
О введении в Украине телеучебы для 5−11 классов объявил президент Владимир Зеленский. Преподавателями станут 40 киевских учителей. По телевизору можно будет осваивать следующие 11 предметов:
- украинский язык и литература;
- английский язык;
- история Украины;
- всемирная история;
- физика;
- алгебра;
- геометрия;
- география;
- химия;
- биология.
Все уроки в телешколе будут начинаться в 10.00, учеников ждут у телевизоров с понедельника по пятницу. Телеканал, где будут транслироваться видеоуроки, зависит от класса:
- 5 класс — «Плюс-плюс», «112 Украина»;
- 6 класс — Zoom и NewsOne;
- 7 класс — ZIK;
- 8 класс — Indigo, УНИАН-ТВ;
- 9 класс — «Рада», UA: Культура;
- 10 класс — UA: Перший;
- 11 класс — М1.
На сайтах Минобразования и телеканалов можно будет повторно посмотреть вышедшие в эфир выпуски.
Напомним, всеукраинский карантин предполагалось завершить 24 апреля, в мае вернуть школьников за парты и пройти программу в ускоренном темпе, а 1 июля закончить учебный год. Тем не менее, поступают предложения продлить карантин, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в Украине.
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