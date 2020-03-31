Насколько подешевеет бензин в условиях карантина: прогноз эксперта

Деньги

Нефть на мировых рынках продолжает стремительно дешеветь. Однако цена нефтепродуктов на отечественных заправках опускается гораздо медленнее, чем нефти. При этом власти настаивают, что украинские АЗС могут снизить розничную стоимость горючего еще на несколько гривен. Давайте разберемся, что же происходит на отечественном топливном рынке.

Для начала стоит отметить, что цены на нефть в ходе торгов 30 марта упали еще на 10%, достигнув минимального уровня с 2002 года. В частности, стоимость нефти североморской марки Brent упала до 22,38 доллара за баррель, а марки WTI — опустилась до отметки 20,11 доллара за баррель. Тем временем в Украине за неделю литр бензин А-95 подешевел на 95 копеек, дизельного топлива — на 1,1 гривни, а сжиженного газа — на 18 копеек. По состоянию на 31 марта по Украине стоимость бензина А-95 составляет 25,41 грн за литр, дизтоплива — 24,81 грн, сжиженного газа, — 10,70 грн.

В правительстве считают, что, учитывая ситуацию на мировом рынке, горючее в Украине должно дешеветь более существенно. В официальном заявлении Антимонопольного комитета Украины говорится, что, по расчетам специалистов ведомства, потенциал снижения розничных цен на бензин составляет 3−5 гривен на литре. При этом в АМКУ признали, что падение розничных цен продолжается. На предыдущей неделе, с 23 по 27 марта, цены на АЗС снизились в среднем на 1 грн за литр. Напомним, что АМКУ уже неоднократно высказывал озабоченность уровнем цен на нефтепродукты, давая понять, что солидарен с бытующим в обществе мнением о согласованных действиях операторов.

О том, насколько пандемия коронавируса повлияла на украинский топливный рынок и что будет с ценами на заправках, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Последние две недели на рынке нефтепродуктов главная тенденция — это падение реализации, — отметил эксперт. - Причем просело все — и частный, и корпоративный сегменты топливного рынка. Хотя картина неоднородная. Наибольший спад, до 40%, отмечен в «премиальных» сетях, меньше, 15−20%, — в экономсегменте. Точного объяснения такой тенденции нет, но можно предположить, что более состоятельные клиенты «люксовых» станций придерживаются карантина, сократив передвижения до минимума.

Неоднородна и география снижения продаж. На западе и юге страны реализация максимально упала во всех сетях АЗС. Если на западе катализатором стало закрытие границ, то на юге — отсутствие туристического потока, который в этот период обычно уже был довольно большим, так как люди ехали на первоапрельскую юморину или просто к первому солнцу.

— Потребление горючего и дальше будет снижаться?

— Тут мнения участников рынка разделись. Представители одних сетей считают, что падение спроса уже достигло дна, другие менее оптимистичны. Думаю, ставить точку в этом процессе еще рано. Ощущения пика эпидемии пока нет, но до все большего количества граждан доходит, что надо сидеть дома.

— А что происходит с ценами на горючее?

— За неделю во всех сетях цены упали на 1,00−2,50 грн за литр. Есть надежда и на дальнейшее снижение стоимости. Стабилизация валютного курса на межбанке, а также перспектива получения помощи от МВФ, которая, помимо прочего, призвана поддержать гривню, укрепляет прогноз о дальнейшем снижении стоимости горючего. Потенциал падения может достигать 3 грн за литр. Но есть некоторые нюансы.

Такой расчет справедлив для обычного, так сказать, «мирного» времени. Давайте разбираться, что означает падение продаж на 30−40% для продавцов? Допустим, вы сотрудник АЗС и вынуждены были перейти на сокращенный график. Теперь работаете 18−20 дней в месяц с пропорциональным урезанием зарплаты. При этом, чтобы покрыть свои текущие затраты, вам надо работать 24−25 дней. Соответственно, вам нужна прибавка к жалованью, чтобы заплатить хотя бы за аренду квартиры, продукты и транспорт. А теперь вам еще необходимы деньги на средства защиты и такси, так как общественный транспорт не ходит. Что делать владельцу АЗС, если и так зарплата персонала — это его наибольшая статья расходов? Может ли он при таком падении объемов продаж снизить розничную цену пропорционально удешевлению нефти? Не думаю.

А еще пока не ясна глубина наступившего кризиса, да и ситуация в целом не имеет аналогов. Использовать обычные алгоритмы вряд ли уместно. Поначалу было мнение, что немалая часть заправок закроется. Вынужден признать: нет, не закроются. Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы как минимум защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не сбросить цену до минимума, любой проданный литр хоть как-то уменьшит убыток. Таких станций будет немало. Кроме того, складывается идеальная ситуация для реанимации теневого рынка, который получил хороший удар в начале года.

Как на это будет реагировать «белый» бизнес, пока неясно, опрос ключевых игроков такого понимания не выявил. Если будет совсем тяжко, первым «под нож» пойдет персонал, это еще тысячи безработных. Но по всему видно, что запас прочности еще есть, в том числе по цене, благо цены на внешних рынках остаются низкими, — подытожил Куюн.

Отметим, что, по мнению генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа, убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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