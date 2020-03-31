Лерос — только инструмент: Ермак прокомментировал скандал с пленками

Политика

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что скандальное видео с его братом используется для борьбы с украинской властью. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я считаю, что его действия… он является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной, а с украинской властью, с командой президента. Поэтому этот господин, я действительно, это происходило в ОП, остановил попытки этого господина, депутата партии „Слуга народа“ обманным путем назначить на должность заместителя министра человека с прошлой власти, которая работала в КГГА», — так Андрей Ермак во время брифинга высказался о действиях нардепа Гео Лероса.

Он добавил, что ГБР, СБУ и САП проведут полное расследование по поводу «пленок».

«Кто это делал, по чьему заказу, что на этих пленках и т. д. Я гарантирую, что власть никаким образом не будет на это влиять», — сказал Ермак.

Глава Офиса президента также прокомментировал приобретение нового Mercedes S 350 за 3,2 млн гривен, сообщает OBOZREVATEL.

«Я давно планировал сменить авто. Но я живу в таком темпе, что меня у нет времени ни на себя и семью. Я продал старый авто и купил новый, и это совпало с этими событиями в нашей стране. Все финансовые стороны указаны в моей декларации», — сказал он.

Ермак подчеркнул, что отказался от государственных авто и госохраны.

Ранее сообщалось, что Лерос рассказал, как к нему попали скандальные записи.



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