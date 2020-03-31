- 17:13 Лерос — только инструмент: Ермак прокомментировал скандал с пленками
- 16:55 Больше не зам: Трепак отказался работать с Венедиктовой
- 16:54 Uber запустил бесплатный шаттл для киевских врачей: названы маршруты
- 16:52 Гуф в прямом эфире натравил свою овчарку на лабрадора: сеть в гневе
- 16:46 «Были некоторые сложности»: Ермак рассказал, когда может состояться обмен пленными
- 16:35 Коронавирусом заразился главврач московской больницы, которую посещал Путин
- 16:35 От пандемии коронавируса финансово пострадали 60% украинцев, — данные опроса
- 16:18 Напрямую связано с решением Рады: аналитик объяснил, почему курс доллара резко упал
- 15:57 В Украине возобновят работу рынки: в Минздраве назвали условия
- 15:51 В Туркменистане запретили любое упоминание о коронавирусе, людям в масках грозит арест
- 15:46 Прививка БЦЖ спасает от коронавируса? Врач сделал сенсационное заявление
- 15:44 «Температура спала»: жена Игоря Николаева рассказала о его самочувствии
Лерос — только инструмент: Ермак прокомментировал скандал с пленками
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что скандальное видео с его братом используется для борьбы с украинской властью. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Я считаю, что его действия… он является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной, а с украинской властью, с командой президента. Поэтому этот господин, я действительно, это происходило в ОП, остановил попытки этого господина, депутата партии „Слуга народа“ обманным путем назначить на должность заместителя министра человека с прошлой власти, которая работала в КГГА», — так Андрей Ермак во время брифинга высказался о действиях нардепа Гео Лероса.
Он добавил, что ГБР, СБУ и САП проведут полное расследование по поводу «пленок».
«Кто это делал, по чьему заказу, что на этих пленках
Глава Офиса президента также прокомментировал приобретение нового Mercedes S 350 за 3,2 млн гривен, сообщает OBOZREVATEL.
«Я давно планировал сменить авто. Но я живу в таком темпе, что меня у нет времени ни на себя и семью. Я продал старый авто и купил новый, и это совпало с этими событиями в нашей стране. Все финансовые стороны указаны в моей декларации», — сказал он.
Ермак подчеркнул, что отказался от государственных авто и госохраны.
Ранее сообщалось, что Лерос рассказал, как к нему попали скандальные записи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..