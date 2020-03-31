27.75 / 28.38 30.24 / 31.17
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скандал с «пленками Ермака»: Лерос рассказал, как получил записи

11:08 31 марта 2020 9
Лерос
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Скандальную видеозапись, на которой фигурирует родной брат главы Офиса президента Андрея Ермака — Денис Ермак, народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос получил по почте совершенно бесплатно.

Об этом нардеп рассказал в интервью изданию «Новое время», отметив, что имеет право не разглашать сведения о своих информаторах.

По его словам, на полученной им 27 марта флешке были явно факты коррупции и он принял решение их обнародовать. На следующий день нардеп передал информацию журналистам программы «Схемы» и они провели собственное расследование данного эпизода.

Издание уточняет, что 26 марта Гео Лерос обратился через Facebook к своим читателям, попросив присылать ему самую разную информацию о главе ОП Андрее Ермаке на свою почту.

Нардеп объяснил, что на допросе в ГБР и в НАБУ он даст более подробные объяснения всего происходящего.

«Только после этого, когда они примут решение либо дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю», — сказал Лерос.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о назначении на различные государственные должности.

После обращения народного депутата Украины Гео Лероса, САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Сам Денис Ермак считает пленки нарезкой.

А в отношении Лероса ГБР открыло уголовное производство сразу по четырем статьям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Сивохо

«СНБО превратился в фикцию»: уволенный Сивохо сделал громкое заявление

Медик

Шокирующая статистика: от пневмонии на Житомирщине умерли более 20 человек

Леонид Зорин

Умер автор "Покровских ворот"

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер