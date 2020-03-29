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Видео с "братом Ермака" снимала СБУ, скоро будет новая порция, — Бутусов
Видеозаписи с младшим братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом были сделаны сотрудником киевского главка СБУ. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
По его мнению, обвинения в коррупции и государственной измене будут иметь тяжелейшие последствия для репутации Ермака, но еще больше для репутации президента Зеленского, поскольку источником скандала стал его собственный депутат и до последнего времени — советник.
«Если Зеленский попробует в своей манере уклониться от скандала, и не возьмет на себя ответственность за урегулирование этой ситуации, последствия для его репутации будут такими же тяжелыми, как это было после обвинений Александра Зинченко в 2005-м году во время президентства Ющенко. Умолчать не получится», — отмечает Бутусов.
Он напомнил, что «обвинитель» Дениса Ермака Гео Лерос и еще 18 депутатов «Слуги народа» ранее выступили против подписанного Ермаком 11 марта в Минске протокола, в котором впервые была выражена готовность дать права в переговорах представителям российской оккупационной администрации в ОРДЛО, что противоречит закону Украины о государственном суверенитете в Донецкой и Луганской областях.
По данным Бутусова, в ближайшее время Geo Leros собирается выложить новую порцию видео.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, кто такой Денис Ермак, и когда он попал в поле зрения прессы.
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