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- 17:25 Компания «Фармак» наладит выпуск антисептических средств для украинцев
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Компания «Фармак» наладит выпуск антисептических средств для украинцев
Компания «Фармак» готова наладить выпуск антисептических средств для украинцев на своих заводах. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал исполнительный директор ПАО «Фарма» Владимир Костюк.
«Мы видим острую необходимость отечественного рынка в антисептических средствах, поэтому уже наладили выпуск антисептиков. Пока только для собственных нужд, но готовы выпускать и для внешнего пользования — вопрос в процедуре регистрации», — отметил Владимир Костюк.
По его словам, Верховная Рада приняла законопроект, одна из норм которого упрощает процедуру выпуска на рынок дезинфицирующих средств для преодоления острого дефицита в аптеках, больницах и на производствах на время эпидемии.
«В частности, была отменена процедура регистрации для запуска на рынок антисептиков, не содержащих вредных для здоровья человека веществ. А также была введена 0% ставка акцизного налога на спирт, который является одним из ключевых ингредиентов дезинфицирующих средств», — сообщил Владимир Костюк.
Исполнительный директор компании «Фармак» подчеркнул, что сегодня идет борьба не кого-то одного с вирусом, а это борьба каждого. «Поэтому нужно соблюдать рекомендации МОЗ для защиты себя и своих близких», — отметил Владимир Костюк.
Как ранее сообщалось, ПАО «Фармак» изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с коронавирусом, в том числе диагностических тест-систем.
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