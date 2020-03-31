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Украина

Компания «Фармак» наладит выпуск антисептических средств для украинцев

17:25 31 марта 2020 165
руки и антисептик
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Компания «Фармак» готова наладить выпуск антисептических средств для украинцев на своих заводах. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал исполнительный директор ПАО «Фарма» Владимир Костюк.

«Мы видим острую необходимость отечественного рынка в антисептических средствах, поэтому уже наладили выпуск антисептиков. Пока только для собственных нужд, но готовы выпускать и для внешнего пользования — вопрос в процедуре регистрации», — отметил Владимир Костюк.

По его словам, Верховная Рада приняла законопроект, одна из норм которого упрощает процедуру выпуска на рынок дезинфицирующих средств для преодоления острого дефицита в аптеках, больницах и на производствах на время эпидемии.

«В частности, была отменена процедура регистрации для запуска на рынок антисептиков, не содержащих вредных для здоровья человека веществ. А также была введена 0% ставка акцизного налога на спирт, который является одним из ключевых ингредиентов дезинфицирующих средств», — сообщил Владимир Костюк.

Исполнительный директор компании «Фармак» подчеркнул, что сегодня идет борьба не кого-то одного с вирусом, а это борьба каждого. «Поэтому нужно соблюдать рекомендации МОЗ для защиты себя и своих близких», — отметил Владимир Костюк.

Как ранее сообщалось, ПАО «Фармак» изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с коронавирусом, в том числе диагностических тест-систем.

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