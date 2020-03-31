Украина

Готовность к коронавирусу только на бумаге: врачи рассказали о реальной ситуации в одесской больнице (видео)

По данным Национальной службы здоровья Украины, в Одесском областном клиническом медицинском центре (бывшей Больнице водников), включенном в перечень называемых опорных в условиях эпидемии коронавируса, оборудовано 300 «инфекционных» коек с возможностью развернуть еще 20. В наличии также шесть мест в отделении интенсивной терапии, десять аппаратов ИВЛ. Работают 19 анестезиологов и 13 врачей.

О реальной картине рассказали в своем видеообращении врачи-анестезиологи.

«У нас в реальности работают 6 врачей-анестезиологов, 4 медсестры и 2 санитарки. Как оказывать помощь инфекционным больным, остается загадкой. Мы пытались говорить об этом с нашим главврачом всю неделю, но он не шел на контакт», — утверждают медики.

По их словам, до сих пор нет протокола, как проводить лечение инфекционных больных. Врачи также утверждают, что аппаратов ИВЛ — не десять, а шесть, половина из которых — старые, изношенные.

Хронически не хватает масок, катетеров, систем, шприцев…

«Уже не будем говорить о лекарствах, здесь и так все понятно…» — резюмируют медики.

По данным на утро вторника, 31 марта, в Одесской области официально зарегистрированы 11 пораженных вирусом COVID-19, еще у нескольких человек положительную реакцию подтвердили экспресс-тесты.

89 пациентов ожидают результаты анализов из вирусологической лаборатории. В стационаре находится 44 человека. Об этом сообщили в областной администрации, уточнив, что за прошедшие сутки в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 10 человек.

О непростой ситуации, сложившейся в медучреждениях, рассказала на своей странице в Facebook известный волонтер Екатерина Ножевникова.

Она также опубликовала фото «респиратора-маски», которую выдали водителям машин скорой помощи в Одессе.

Волонтер призывает медиков не молчать, а «выходить в эфир чтобы говорить вслух, не бояться правды».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю одессита, прибывшего из Берлина и заболевшего коронавирусом. Шахин Асадов утверждает, что препараты стоят нереально дорого.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter