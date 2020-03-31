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Украина

В Черновицкой и Ровенской областях подтверждены еще три смерти от коронавируса

19:02 31 марта 2020 492
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине вспышка COVID-19 не идет на спад. За 31 марта стало известно о нескольких новых летальных случаях в Черновицкой, Ровенской и Сумской областях.

В городе Хотине Черновицкой области 31 марта умерла пациентка с пневмонией. 65-летняя женщина три дня лечилась дома, в больницу поступила лишь 25 марта, а уже 30 марта из-за проблем с легкими понадобилось подключить больную к аппарату искусственной вентиляции. Через сутки состояние пациентки резко ухудшилось, и женщина умерла.

Также 31 марта скончался 58-летний мужчина в Черновцах. В областную инфекционную больницу пациент был доставлен 24 марта, состояние оценивалось как тяжелое, в ночь на 30 марта пациенту резко стало плохо, а 31 марта врачи констатировали смерть. Заражение COVID-19 усугубилось сахарным диабетом.

В Ровенской области пенсионерка с предполагаемым COVID-19 скончалась еще 30 марта. Это была жительница села Тынное Сарненского района, где зафиксирована массовая вспышка инфекции. Женщина заболела 26 марта, спустя три дня в тяжелом состоянии была отправлена в больницу, но помочь врачи не смогли. Диагноз COVID-19 подтвердили посмертно.

Кроме того, 31 марта скончался пациент с коронавирусом из села Козацкое Конотопского района Сумской области. Это уже вторая смерть только в этом селе. Предполагается, что многие заболевшие — на совести пенсионерки, промышлявшей как гадалка-биоэнергетика. Женщина заразилась сама и могла заразить до сотни жителей региона.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают все случаи заболевания коронавирусом в Украине. Всего подтверждены 549 случаев, 13 человек скончались.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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