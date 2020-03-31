Украина

Больше двух не собираться: в Тернополе ужесточили правила пребывания в общественных местах

После того как в Тернопольской области стало известно о 78 больных коронавирусом, областной центр перешел на жесткий карантин. Теперь в городе запрещено собираться на улице более чем по двое, а детям до 14 лет не разрешают покидать дом без взрослого сопровождающего.

Правило «больше двух не собираться» предусматривает несколько исключений. Они касаются выхода из дома членов одной семьи, работы госорганов, правоохранителей, ремонтных бригад.

Еще одно новое правило в городе касается организации похорон. В церемонии могут участвовать не более 10 человек. Все должны быть в масках и перчатках, расстояние между людьми должно быть не менее двух метров.

Напомним, в Тернопольской области большинство заболевших — медицинские работники, а первым инфекцию подхватил местный священник.

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