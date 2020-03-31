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В Закарпатье обезвредили опасную банду, которой руководил местный депутат (фото, видео)
В Закарпатской области сотрудники СБУ обезвредили опасную банду. Ранее на Закарпатье при курьезных обстоятельствах задержали вора-домушника.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали за их решение у граждан деньги. «Данью» облагались коммерческие структуры, несуществующие долги «выбивали» с помощью психологического давления и физического насилия. Правоохранители задокументировали вымогательство участниками группировки 24 тысяч долларов США у местного жителя.
При обысках у злоумышленников изъяли деньги в различных валютах, оружие, патроны, кастеты, наркотические вещества.
Один из главарей ОПГ — депутат Свалявского райсовета.
Решается вопрос об объявлении подозрения 8 участникам преступной группы.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области банда обворовывала грузовики на ходу.
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