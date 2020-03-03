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Происшествия

В Закарпатье незадачливый вор застрял в дымоходе (фото)

12:32 3 марта 2020 151
Вора достали из дымохода
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Комический инцидент произошел в Закарпатье в понедельник, 2 марта, в селе Солотвино Тячевского района. Местный житель, взломав дверь, попытался проникнуть в чужой дом. Сработала сигнализация, и он сбежал. На следующий день вор явился с топором, разбил сигнализацию и залез в помещение.

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Несмотря на разбитую сигнализацию, сигнал тревоги из частного дома поступил на пульт охранной фирмы. На место срочно выехала тревожная группа, сообщает сайт Закарпаття-онлайн со ссылкой на информацию охранной фирмы.

Увидев приехавших охранников, вор сначала спрятался на чердаке, а потом попытался сбежать из дома по дымоходу камина, но прочно застрял там и был вынужден звать на помощь. Охранники вызвали спасателей, и те с помощью специального оборудования вытащили незадачливого вора.

Злоумышленника передали полиции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Воркуте восьмилетняя девочка взяла в плен вора-домушника.

А в Киеве банду домушников поймали на горячем.

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