Под коронавирусный шумок: в Одесской области восстановили памятник Ленину

Общество и люди

В Болградском районе, на юге Одесской области, любовь к «вождю революции» оказалась сильнее опасений за личное здоровье и безопасность близких людей: в селе Зализничное во время карантина решили по-своему исполнить закон «О декоммунизации» и отреставрировали памятник В. Ленину.

«Чем бы еще заняться на карантине? Правильно! Отреконструировать памятник Ленину! Это сегодняшняя фотография из села Зализничное Болградского района Одесской области. Очень разумное использование средств. Готовим обращение к Национальной полиции», — написал в сети соорганизатор проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

Отметим, что именно в Болградском районе сохранилось наибольшее количество памятников Ленину в Одесской области. Недавно местные власти способствовали демонтажу двух памятников вождю — в селах Голица и Владычень. Так что местным «фанатам Великой Октябрьской» есть чем заняться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в рамках декоммунизации в Украине переименованы 987 городов и сел, более 50 тыс. улиц, демонтированы 1320 памятников Владимиру Ленину и сотни других памятников, связанных с тоталитарным режимом. Но, несмотря на это, в некоторых городах люди все же стараются вернуть имя прежним вождям тоталитаризма.

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