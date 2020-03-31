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Во Львове торговцы наркотиками убили двух подростков
Сотрудники правоохранительных органов Львова раскрыли убийство двух несовершеннолетних — 17-летнего парня и 15-летней девушки.
— Дети с середины марта считались пропавшими без вести. Как было установлено, на самом деле их жестоко убили двое торговцев наркотиками 20-ти и 19-ти лет. После чего сожгли трупы и закопали, — сообщила на своей страничке в соцсети прокурор Львовской области Ирина Диденко.
Преступление раскрыто по горячим следам. В настоящий момент оба злоумышленника задержаны. Им будет объявлено подозрение как в совершении убийства, так и в торговле наркотиками. Тела погибших обнаружены, ведется следствие.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном жутком случае: под Львовом пьяные родители насмерть забили двухлетнего ребенка и сожгли труп.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..