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Крымские татары готовят марш на Крым: Чубаров рассказал подробности (видео)
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, ранее требовавший отзыва представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика из-за его высказываний о Крыме, анонсировал международную мирную акцию — марш с материковой Украины на территорию аннексированного Россией полуострова.
Об этом он заявил во время выступления в пресс-центре «Главкома». Дата проведения акции «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства» пока не определена, а подготовка к ней может занять месяцы. Тем более, что организация этого мероприятия потребует консультаций с представителями международных организаций, в том числе, ООН, ОБСЕ и правозащитниками.
«Формой проведения акции мы видим шествие с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства — на крымский полуостров. Мы идем к себе домой», — заявил Рефат Чубаров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рефат Чубаров заявил, что даже симпатики РФ на аннексированном полуострове впадают в отчаяние, и что сейчас Крым больше всего напоминает СССР последних лет — такие же настроения и такое же самоощущение.
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