"Возможен силовой вариант": Чубаров готовит масштабный "марш на Крым"

Украина

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, напугавший недавно россиян предложением отметить годовщину сожжения Москвы крымским ханом Давлет-Гиреем, заявил о намерении пригласить членов международных организаций, а также иностранных дипломатов для участия в марше на аннексированный Крым.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в воскресенье, 26 января, передает Радио свобода.

«Это Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Пригласим также глав и членов миссии ОБСЕ в Украине. Кроме того, мы хотим пригласить на эту акцию представителей международных организаций, где представлена и Россия. ООН, ПАСЕ и другие. Если мы организуемся, то сможем повернуть мир лицом к этой проблеме. И крымские, и российские власти этого боятся», — рассказал он.

По словам главы Меджлиса, акция «марш на Крым» будет исключительно ненасильственной.

В то же время 22 января 2020 года он заявил, что не исключает, что «возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров».

Со своей стороны в Госпогранслужбе Украины сообщили, что для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша на Крым нет оснований.

6 декабря 2019 года глава Меджлиса анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Чубаров говорил, что организаторы марша «будут стараться» согласовывать свои действия с украинскими властями.

Затем Рефат Чубаров ранее заявил, что анонсированный на 2 мая марш на аннексированный Крым не требует согласия украинских властей, поскольку, «акция является законной». Публичной реакции украинских властей на такие планы руководства Меджлиса нет. После таких заявлений кремлевская марионетка, «глава Крыма» Сергей Аксенов назвал провокацией анонсируемый марш и пообещал «жесткий отпор».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров констатировал, что среди украинцев, вернувшихся домой в рамках обмена, не было ни одного крымского татарина и украинца из аннексированного Крыма, которых бросили в тюрьмы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter