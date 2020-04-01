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Помогла туалетная бумага: сексуальная красотка прославилась своими оригинальными фото

2:49 1 апреля 2020 49
Лорен Саммер
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока магазины всего мира сотрясаются от дефицита продуктов первой необходимости, в том числе и туалетной бумаги, некоторые сметливые девушки используют нехватку этого стратегического продукта для роста собственной популярности.

Так, в США 24-летняя модель ирландского происхождения Лорен Саммер решила привлечь к себе внимание, опубликовав снимки эротического характера из самоизоляции, на некоторых из которых забавляется с заветными рулонами.

Расчет хитрой красотки оказался правильным: вводя в поисковик запрос «туалетная бумага», некоторые пользователи неизбежно приходили на ее страницу, где могли любоваться натуральной красотой и аппетитными форами девушки.

Помимо снимков в дефицитной бумагой Лорен радует фолловеров кадрами из кухни, душа, а также других комнат.

Каждый из постов девушки неизменно собирает от 200 до 300 тысяч просмотров и лайков.

Более того: на данный момент у Лорен 2,4 млн подписчиков и число их, похоже, будет только увеличиваться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой храброй модели — Саманте Гэнгвер, которая бесстрашной разделась на улице ради борьбы с коронавирусом.

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