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Помогла туалетная бумага: сексуальная красотка прославилась своими оригинальными фото
Пока магазины всего мира сотрясаются от дефицита продуктов первой необходимости, в том числе и туалетной бумаги, некоторые сметливые девушки используют нехватку этого стратегического продукта для роста собственной популярности.
Так, в США 24-летняя модель ирландского происхождения Лорен Саммер решила привлечь к себе внимание, опубликовав снимки эротического характера из самоизоляции, на некоторых из которых забавляется с заветными рулонами.
Расчет хитрой красотки оказался правильным: вводя в поисковик запрос «туалетная бумага», некоторые пользователи неизбежно приходили на ее страницу, где могли любоваться натуральной красотой и аппетитными форами девушки.
Помимо снимков в дефицитной бумагой Лорен радует фолловеров кадрами из кухни, душа, а также других комнат.
Каждый из постов девушки неизменно собирает от 200 до 300 тысяч просмотров и лайков.
Более того: на данный момент у Лорен 2,4 млн подписчиков и число их, похоже, будет только увеличиваться.
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