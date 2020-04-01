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Украина

Аваков объявил о запрете чартерных рейсов

8:12 1 апреля 2020 155
самолеты
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Карантин в Украине ужесточится, с 1 апреля аэропорты будут закрыты не только для регулярных, но и для чартерных рейсов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер… Исключения будут редки и только отдельным решением… И не нужно проклятий… Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка», — пообещал министр.

Причиной для ужесточения карантинных мер стало несознательное поведение граждан, вернувшихся в Украину эвакуационными рейсами. Отдельные путешественники пытались повредить самолет, еще некоторые сбежали из мест обсервации. Аваков обещает, что всем им не удастся избежать наказания.

«Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции. Все граждане установлены. Санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус, полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 — вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет», — пообещал глава МВД.

Напомним, за нарушение правил карантина Уголовный кодекс Украины предусматривает штраф, но если такие выходки подвергли существенной опасности других людей, угрожали их жизни и здоровью, предполагается тюремное заключение.

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