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Общество и люди

В Киеве из-за ремонтов частично перекроют дороги

9:50 1 апреля 2020 23
Ремонт дорог в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве проводят ремонт целого ряда дорог, пользуясь относительной пустынностью центральных магистралей из-за карантина.

1 апреля до 21:00 будет частично перекрыт Голосеевский проспект, где проводится текущий ремонт (на участке между улицами Героев Обороны и Потехина).

На улице Стретенской 2 апреля (с 08:00 до 17:00) также ограничат движение, чтобы уложить верхний слой асфальта. Тротуары здесь уже обновили.

На проспекте Мира 2 апреля (с 08:00 до 20:00) приступят к среднему ремонту, начав с фрезерования дорожного покрытия на участке между домом № 14 и улице Чупринки. Проезд транспорта частично ограничат.

С 08:00 2 апреля до 21:00 3 апреля на участках проспектов Голосеевского и Науки, а также на Стратегическом шоссе частично ограничат движение. Дорожники будут работать на улицах возле Демиевской площади:

  • на просп. Науки (от улицы Голосеевской до Стратегического шоссе);
  • на Стратегическом шоссе (от проспекта Науки до улицы Большой Китаевской);
  • на просп. Голосеевском (между домами от № 15 до № 19).

Со 2 апреля до 20 мая на улице Золотоворотской частично ограничат движение, так как это связано с проведением среднего ремонта покрытия. Начнут, как сообщили в «Киевавтодоре», со снятия старого асфальта.

До 1 мая на проспекте С. Бандеры из-за капитального ремонта ограничено движение на участке между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской в направлении Северного моста. Во время работ движение организовано по одной стороне проезжей части. Дорожники закончили обновление указанного участка (но в направлении улицы Телиги) на три недели раньше намеченного срока.

До конца мая продолжается реконструкция улицы Покровской, также перекрыта улица Пушкинская

До 5 апреля ограничено движение на проспекте Л. Гузара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 10 апреля частично перекроют мост Патона, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию. А на эстакаде с Днепровского спуска на Набережное шоссе ремонт запланирован до 27 апреля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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